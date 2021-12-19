«الصحة» تكشف أماكن تمركز القوافل الطبية لـ«حياة كريمة».. خدمات مجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين في 3 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، على أن تنهي القافلة أعمالها غدا، في 12 تخصصًا طبيًا، بينها «العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، والقلب»، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن»، خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات، وأماكن وجودها، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي مبادرة «حياة كريمة»، والقطاع الصحي في مصر على مدار الساعة.

محافظات تستقبل القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة»

ـ قنا.

ـ أسوان.

ـ البحر الأحمر.

أماكن تمركز القوافل الطبية بالمحافظات

ـ القلعة، مركز قفط بمحافظة قنا.

ـ منيحة، مركز كوم امبو، بمحافظة أسوان.

ـ أم الحويطات، قرية النصر كيلو 85، مركز سفاجا، محافظة البحر الأحمر.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت الصحة، أنّ التخصصات الطبية التي تشملها قوافل «حياة كريمة» للكشف المجاني عددها 12 تخصصا، وهي: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل».

وأشارت الصحة، إلى أنّ أماكن القوافل تتغير يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، وجار توفير صيدلية بها كل الأدوية ضمن القافلة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة، وتستهدف الوصول إلى المواطنين المقيمين بالأماكن والقرى النائية، فضلا عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، ضمن محاور تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بشكل دوري.