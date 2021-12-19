مشروعات «حياة كريمة» تحول «أم دومة» إلى أول قرية نموذجية بسوهاج

تستعد محافظة سوهاج، خلال الأيام القليلة القادمة، لإعلان قرية «أم دومة» بمركز طما، شمال المحافظة، كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن ملامح مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ظهرت بوضوح بقرية «أم دومة»؛ لتصبح أول قرية نموذجية بسوهاج، بعد أن تم الانتهاء من معظم المشروعات وشارفت باقي المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية على الانتهاء.

مجمعي خدمات ومدارس

وأشار اللواء طارق الفقي إلى أن قرية أم دومة شهدت مشروعات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، وإنشاء مجمع خدمات المواطنين «تحيا مصر»، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة، وذلك لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين.

كما شهدت القرية إنشاء نقطة إسعاف، ووحدة مطافئ، ومركز تنمية الأسرة، فضلا عن تبطين عدد من الترع، وتطوير مكتب البريد، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء «أم دومة»، وإنشاء وحدة صحية جديدة وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل.

طلاء واجهات المنازل

ولفت المحافظ إلى البدء في رصف الطرق الداخلية بالقرية، وطلاء واجهات المنازل، وتنسيق المواقع العامة للمشروعات، وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية؛ لتصبح «أم دومة» بالفعل أول قرية نموذجية، وصورة واقعية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».