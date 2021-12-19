«حياة كريمة» تكشف تفاصيل تطوير قرى ببني سويف: رصف طرق ومجمعات خدمية

قال محمد جبر، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف، إن المبادرة الرئاسية في المحافظة بدأت في 2021 بمركزي ناصر وببا، وفيها سيتم تطوير 66 قرية، و218 تابعا، وتنفيذ 1616 مشروعا بتكلفة تقديرية حوالي 12 مليار جنيه.

جبر: المقترح سيتم تنفيذه بمجرد عمل الجسات والتصميمات وسنبدأ خلال أيام

وأضاف «جبر»، خلال فيديو نشرته صفحة مبادرة «حياة كريمة»، عبر «فيس بوك»، أنه بمجرد الانتهاء من تطوير البنية التحتية الخاصة بالمحافظة، من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغاز واتصالات، سيتم تنفيذ خطة متكاملة لتمهيد ورصف الطرق بجميع القرى والعزب، لافتا إلى أن الخطة الصحية متكاملة وموضوعة في الوحدات الموجودة كرفع كفاءة، أما بالنسبة للقرى التي لا توجد فيها وحدات صحية فسيتم إنشاء وحدات جديدة بها، «المقترح هيتم تنفيذه بمجرد ما يتم عمل الجسات والتصميمات وهنبدأ خلال أيام».

وأوضح أنه بالنسبة لقرية الزاوية، فقد تم عمل مذكرة لمديرية الصحة، وتم رفعها لوزارة الصحة وفي انتظار الموافقة، وبمجرد وصولها سيتم البدء في إنشاء الوحدة الصحية، «تم إعداد شيت متكامل بكل البيوت القديمة لمركزي ناصر وببا لكل مستحقي سكن كريم، وتم إرسالة إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، وبمجرد وصول الموافقة سيتم عمل التأهيل لبيوتهم».

وأكد «جبر»، أنه سيتم توصيل جميع المرافق لكامل الكتلة السكنية في نطاق الوحدة المحلية وكل القرى والعزب، كما أنه سيتم إنشاء مجمعات خدمية لتقديم خدمات كمكاتب البريد والتموين والتليفونات الأرضية.