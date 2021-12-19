إصابة شيكو بفيروس كورونا ويعلق: «أي حد تعامل معايا يخلي باله»

أعلن الفنان شيكو إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب كل من خالطه خلال الفترة الأخيرة أن يأخذ احتياطاته، ويدخل في مرحلة العزل.

إصابة شيكو بفيروس كورونا

وكتب شيكو عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «إيجابي كورونا الحمد لله، أي حد تعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا يأخد باله وإن شاء الله خير، أنا تمام عموما».

أخر أعمال شيكو

يواصل الفنان شيكو تصوير مسلسله الجديد اللعبة، ويشاركه البطولة كلًا من هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، ومن تأليف فادي أبو السعود وأحمد والي، ومن إخراج معتز التوني، وجديرٌ بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف قد شاركت أبطال العمل في الجزء الثاني.

شيكو والإعلان الدعائي لـ اللعبة 2

روّج الفنان شيكو للمسلسل التشويقي؛ حيث نشر برومو العمل عبر حسابه على «انستجرام»، واتضح أن مسلسل اللعبة 3 يحمل عنوان «اللعبة بجد وجد»، وجرى عرض الجزء الأول من العمل في الموسم الرمضاني 2020 على إحدى القنوات العربية، ولاقى العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بينما الجزء الثاني من المسلسل حمل اسم «اللعبة 2 : ليفل الوحش» وجرى عرضه في أول العام الحالي على إحدى المنصات الإلكترونية.

أحداث مسلسل اللعبة 3

تدور الأحداث حول «وسيم ومازو» ويقوم بدورهما كل من شيكو وهشام ماجد، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

شيكو يحضر لبرنامج «فخر العرب»

وقد بدأ الفنان شيكو التحضر لبرنامج «فخر العرب»، حيث يقوم مخرج العمل آدم عطية بالتحضير لبدء التصوير خلال الشهر الحالي، ويشارك في البرنامج عدد من النجوم ويعرض على إحدى القنوات الفضائية الكبرى.