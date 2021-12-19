حجز دعوى إلزام اتحاد الكتاب بفتح باب الترشح للانتخابات لـ26 ديسمبر

حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيل عماد يوسف، المطالب فيها بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكتاب، مع إلزام الاتحاد بقبول أوراق ترشحه، للحكم بجلسة 26 ديسمبر.

الدعوى اختصمت رئيس اتحاد النقابة

يشار إلى أن الدعوى المقامة الصادر بشأنها قرار، اليوم الأحد، من مجلس الدولة اختصمت رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب، واللجنة المشرفة على الانتخابات، وجاءت برقم 16680 لسنة 76 ق.

تاريخ النزاع

الجدير بالذكر أن هناك دعوى أقيمت من اللجنة المكلفة بإدارة نقابة اتحاد الكتاب، أمام محكمة القضاء الإداري، وتضمن طلبًا صريحًا بتفسير الحكم الصادر من المحكمة، الذي يقضي بإلزام اللجنة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، حتى يتسنى للنقابة تنفيذه تنفيذًا سليمًا، دون تعارض مع قانون إنشاء النقابة وتعديلاته واللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب.

حملت الدعوى المقامة من اللجنة المكلفة، رقم 2252 لسنة 76، وذكرت أن مجلس النقابة يحتاج لإيضاح ما التبس على أعضائه بشأن تنفيذ حكم الدعوة لإجراء الانتخابات، حتى لا يواجه قرار الدعوة لتلك الانتخابات إشكاليات قد تؤدي في النهاية إلى صدور أحكام بوقف الانتخابات أو بطلانها حال الطعن عليها.