تسمم جماعي بمصنع «آيفون» يتسبب في اندلاع احتجاجات بالهند

اعتقل العشرات في الهند اليوم الأحد، لمشاركتهم في قطع طرق سريعة احتجاجا على تسمم 150 حالة بعد إصابتهم بتسمم غذائي بوحدة «فوكسكون» بالهند، التي تتولى تصنيع هواتف «أيفون» لشركة «أبل».

احتجاجات وعمليات عنف بعد تسمم 150 شخص بالهند

وقال مسؤول بالشرطة الهندية، إن حالات التسمم أدت إلى احتجاجات من جانب العاملين وأقاربهم الذين قطعوا طريقا رئيسيا بين تشيناي وبنجغالور لعدة ساعات، مضيفًا أنه جرى اعتقال قرابة الـ 70 امرأة و22 رجلًا منذ أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».

وأفاد المصدر، إن التسمم الغذائي حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع في المساكن التابعة لـ«فوكسكون»، حيث يعيش غالبية موظفيها، وأغلبهم من النساء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز العربية».

نقل المصابين إلى المستشفى

ويذكر أن أكثر من 150 عامل في وحدة إنتاج شركة «فوكسكون»، بجنوب الهند، قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بتسمم غذائي في المساكن التابعة للشركة، حيث يقيم فيها أغلبية العاملين

تسمم غذائي مشابه بالهند

ولم تكن تلك هي المرة الأولى من نوعها، حيث أعلنت الشرطة الهندية، في أغسطس الماضي، عن تسمم أكثر من 50 شخصا في بلدة بولاية أسام بعد تناولهم أكلات «براساد» الطقوسية، مضيفة في بيان، أن أحد سكان البلدة نظم فعالية احتفالية احتوت على الفواكه والبازلاء الهندية.

تسمم 50 شخصا باحتفالات بعد تناول البازلاء بالهند

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، قالت الشرطة، أن الضيوف الذين تناولوا الأكل الطقوسي اشتكوا بعد مرور وقت وجيز على آلام في البطن وقيء، و على الفور نقل أكثر من 50 شخصا من البلدة إلى مستشفيات، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وصادرت كل البازلاء الهندية من المحل التجاري الذي اشتراها منه منظم الفعالية.