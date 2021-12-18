وفاة وإصابات.. كورونا يدفع نجوم الهند إلى الغضب والحزن: نكرهك

عبرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عن غضبها الشديد من عدم استطاعتها رؤية أطفالها والجلوس معهم، بعد إصابتها بفيروس كرونا المستجد «كوفيد 19»، وخضوعها للعلاج منه خلال فترة الحجر الصحي.

كارينا كابور: كوفيد أنا أكرهك

وكتبت الفنانة الهندية كارينا كابور، «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «كوفيد أنا أكرهك.. أنا أشتاق لأطفالي جداً، ولكني سوف أنتصر عليك قريباً».

وفاة الممثل الهندي راهول فوهرا بـ«فيروس كورونا»

وقبل الفنانة كارينا كابور، أعلن عدد من نجوم بوليود إصابتهم بفروس «كورونا المستجد»، منهم: الممثل راهول فوهرا، الذي توفي داخل مستشفى نيودلهي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد، وذلك في شهر مايو الماضي من العام الجاري 2021.

وقبل وفاته، قال الفنان الهندي راهول فوهرا، في مقطع فيديو سجله في 9 مايو الماضي من العام الجاري في مستشفى دلهي: «هذا الأكسجين ثمين للغاية في الوقت الحالي، بدونه يعاني المرضى».

اميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

أما الفنان الهندي اميتاب باتسان، فأعلن إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، في يوليو من العام الماضي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة «تويتر».

وكتب الفنان الهندى اميتاب باتشان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «أكدت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض (كوفيد 19)، وتم نقلي إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن أفراد العائلة والموظفون المخالطون له خضعوا لكافة الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة أسرة ممثل هندي

وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان، نجل النجم الهندي أميتاب باتشان، إصابته هو الآخر بفيروس «كورونا المستجد»، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

وجاءت الفحوصات الطبية للممثلة الهندية «إيشواريا راي»، لتثبت إيجابية إصابتها بالفيروس المستجد، وكذلك ابنتها بعد أن أصيب زوجها «أبهيشيك»، ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.