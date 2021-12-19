رئيس قناة السويس: إيرادات 2021 غير مسبوقة.. وتجاوزنا 6 مليارات دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية؛ إذ بلغت حصيلة الإيرادات بدءا من شهر يناير وحتى النصف الأول من ديسمبر الجاري، 6 مليارات دولار.

وأكد «ربيع» خلال استقباله اليوم الأحد، وفدا قضائيا رفيع المستوى، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، يرافقه مجموعة من قضاة وقاضيات المجلس، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، أن الرقم الذي حققته قناة السويس في الإيرادات لم تسجله من قبل.

«ربيع» يستعرض عمليات العبور لأضخم السفن

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس عمليات العبور الضخمة التي شهدتها القناة خلال العام الماضي، لافتا إلى ما تحمله هذه العمليات من دلالات قوية على كفاءة وخبرة مرشدي الهيئة، التي لابديل لها ولا غنى عنها؛ لضمان انتظام حركة الملاحة.

وقال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس تتخذ مجموعة من التدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المختلفة، وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد والطقس السيئ، وهو الأداء الذي حظي بالعديد من الإشادات الدولية.

أسامة ربيع: حادث إيفرجيفن استثنائي

وشدد «ربيع» على أن حادث السفينة إيفرجيفن كان استثنائيا، وتحد غير مسبوق لم تشهده قناة السويس من قبل، إلا أن خبرات الهيئة اجتمعت على كسر التحدي وتجاوزه.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن التحديات تمثلت في أبعاد السفينة الضخمة وطبيعة التربة الصلبة، فضلا عن الطقس السيئ، ما تطلب اللجوء لحلول غير تقليدية، وعليه استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري، كما تضافرت جهود جميع العاملين لتعويمها بنجاح.

وفي ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع، درع قناة السويس الجديدة إلى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وفي المقابل أهداه الأخير درع المجلس، تقديرا وإعزازا لحجم الإنجازات التي تشهدها القناة.