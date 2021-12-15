112 مليار و484 مليون جنيه موازنة قناة السويس لعام 2020/2021

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي لموازنة هيئة قناة السويس عن العام المالي 2020/2021.

ميزانية هيئة قناة السيويس

وقال المحاسب إبراهيم بشارة مدير الادارة المالية بالهيئة، إن الحساب الختامي الفعلي لموازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021، أسفر عن مبلغ 112 مليارا و484 مليون جنيه.

وبلغت الموازنة الجارية نحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه والاستخدامات الرأسمالية نحو 18 مليارا و780 مليون جنيه والايرادات الجارية 93 نحو مليار و703 مليون جنيه والإيرادات الراسمالية 18 مليارا و780 مليون جنيه والخدمات المباعة 91 مليارا و182 مليون وإيرادات تشغيل الغير مليار و323 مليون جنيه وعائد المساهمة في رؤس أموال الشركات التابعة 241 مليون جنيه و342 ألفا.

كما بلغت المصروفات الفعلية نحو 46 مليارا و623 مليون جنيه مقابل اعتماد في الموازنة بلغ 50 مليارا و387 مليون، بوفر قدرها نحو 4 مليارات و216 بنسبة 29و8%.

فائض الحكومة والإتاوة والضرائب

وـشار إلى ـن مستحقات الخزانة العامة عن العام المالي 20/21 والمتمثلة في فائض الحكومة والإتاوة والضرائب بلغت 65 مليارا و914 مليون جنيه بزيادة مليار و663 مليون جنيه عن العام الماضي، حيث بلغ فائض الحكومة 32 مليارا و674 مليون جنيه والضرائب 28 مليارا و660 مليون جنيه والإتاوة للحكومة 4 مليارات و579 مليونا.

وبلغ صافي الربح العام 47 مليارا و80 مليون بزيادة قدرها 574 مليون و226 الف جنيه عن العام الماضى، بزيادة قدرها 23و1%.

وقال إن الاستخدامات الراسمالية كان مقدرة بموازنة الهيئة في موازنة 20/21 نحو 16 مليارا و600 مليون جنيه، وبلغ المنصرف 13 مليار و579 مليون جنيه، وتم تمويل تلك الاستخدامات ذاتيا.

وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة أمس على مشروعي قوانين، وهم قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ضمان جودة التعليم الفني.