ربيع لوفد الكونجرس: قناة السويس مؤمنة وتمتلك خبرات كبيرة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المجري الملاحي للقناة ومنشآت الهيئة تحظي بتأمين كامل بواسطة القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة.

وأضاف ربيع خلال استقباله لوفد من الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، أنه تم إكمال منظومة الأمان والسلامة البحرية للسفن العابرة في قناة السويس من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجال الإرشاد البحري و الخدمات الملاحية.

زيارة للتعرف علي المشروعات

ورحب الفريق أسامة ربيع، بوفد الكونجرس الأمريكي في هيئة قناة السويس خلال زيارتهم لمصر للتعرف علي عدد من المشروعات، مشيراً إلى أن قناة السويس تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعزيز مساهمتها الفعالة في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد.

وتابع رئيس الهيئة، أن مشروع قناة السويس الجديدة كان له أثر كبير في تحقيق العديد من المزايا الملاحية منها زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، إضافة إلي تقليل زمن العبور والانتظار وزيادة عامل الأمان الملاحي.

ربيع يستعرض نظام الملاحة

واستعرض الفريق ربيع نظام الملاحة بقناة السويس، وعمليات العبور غير التقليدية التي شهدتها القناة خلال الفترة الماضية وأبرزها عبور سفينة الركاب الضخمة وعبور السفينة «ايفر اس» الأضخم بحمولات الحاويات.

وأوضح أن قناة السويس نجحت في التعامل مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد على سوق النقل البحري من خلال الالتزام بإجراءات صارمة لضمان سلامة المرشدين والمتعاملين مع السفن العابرة، علاوة على انتهاج سياسات تسويقية مرنة تراعي الظروف المضطربة لصناعة النقل البحري وهو ما حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

ربيع: حادث ايفرجيفن أبرز قدرات هيئة قناة السويس

وأشار ربيع، إلى أن العمل استمر على مدار6 أيام دون توقف لتعويم سفينة الحاويات ايفرجيفن باستخدام التكريك لأول مرة، علاوة على تضافر جهود العاملين في مختلف مواقع العمل مما أثمر عن نجاح عملية الإنقاذ دون أية خسائر تلحق بالسفينة وطاقمها أو البضائع المحمولة عليها وتلافي اللجوء إلى سيناريو تخفيف الحمولة.

وأطلع ربيع، الحضور على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة الجاري تنفيذه من الكم 122 إلى الكم 162 ترقيم قناة، مشيرًا إلى ما سيتيحه مشروع التطوير من زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية.