«الضرائب العقارية» تكشف لـ«الوطن» عن حصيلة إيرادات ضخمة في 5 شهور فقط

كشف ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية المصرية، عن أن حصيلة الضرائب العقارية عن العقارات المبنية والأراضي المستغلة منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.

وأكد «السرجاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي ما نجحت في تحصيله المأموريات التابعة للمصلحة على مستوى محافظات الجمهورية وصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية العام المالي في الفترة من بداية يوليو الماضي وحتى 30 نوفمبر الماضي.

الحصر يستهدف كل العقارات الجديدة

وأشار إلى أن المصلحة تستهدف حصر نحو 32 مليون وحدة عقارية حتى شهر يونيو المقبل الموافق لنهاية العام المالي 2021-2022، لافتاً إلى أن الحصر يستهدف كل المحافظات المصرية إلى جانب حصر كافة العقارات الجديدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، و يتوقف عليه مستهدف حصيلة الضريبة العقارية للموسم الجديد.

وتابع «السرجاني» بأن عمليات الحصر والتقييم تتم على أسس محددة ومعايير يلتزم بها مأمورو الضرائب أهمها معايير المساحة، والموقع، بالإضافة إلى قرب أو بعد الوحدة من الخدمات والمرافق العامة، موضحاً أنه لذلك السبب تختلف معايير تقييم الوحدات السكنية في الريف عن الحضر، مؤكداً أن تقييم القرى السياحية ضريبياً يختلف كذلك بالقرب من الشواطئ من عدمه.

الوحدة السكنية تخضع لتقييم لجنة ثلاثية

وحول القائمين على تقييم الوحدات السكنية قال المتحدث الرسمي باسم الضرائب العقارية، إن الوحدة السكنية تخضع لتقييم لجنة ثلاثية تتشكل من عضو من المصلحة، وعضو من وزارة الإسكان، بترشيح من المحافظة الكائن بها العقار، والأخير يرشحه المجلس المحلي الكائن به العقار أو الوحدة السكنية.

وتبدأ مصلحة الضرائب العقارية في تحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية في نهاية الشهر الحالي بعدما بدأت تحصيل القسط الأول في شهر يونيو الماضي بعدما سمح القانون رقم 196 لسنة 2008 بإمكانية دفع الضريبة العقارية على قسطين متساويين.