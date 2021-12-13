آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية قبل تطبيق الغرامة

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، بيانا تحذيريا للممولين يطالب بسرعة سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية دون أي غرامات قبل نهاية مهلة السداد بنهاية العام الجاري 2021، مشيرة إلى أنَّه في حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يتقدم المكلفون بأدائها أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، على أن يتضمن الطلب بيانًا وافيًا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

نهاية ديسمبر آخر موعد لسداد القسط الثاني للضريبة العقارية

وينتهي آخر موعد لسداد قيمة القسط الثاني من الضريبة العقارية، في 31 ديسمبر 2021، وفقا لما أعلنته المصلحة، موضحة أنَّ قيمة الضريبة العقارية تحصل بشكل دوري في الأول من شهر يناير من كل عام، على قسطين متساويين، الأول يستمر حتى نهاية شهر يونيه، والثاني يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، مؤكّدة أنَّه يجوز للمكلف سداد الضريبة بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

شروط إعفاء الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية

تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بعد تقديم طلب بذلك، وبيان الثروة العقارية يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، وفقا لما نص عليه قانون الضرائب العقارية المعمول به، كما تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.