في عيد ميلاد صافيناز.. رفضت الزواج من وزير عربي: جابلي فيلا في فرنسا

تحتفل اليوم الراقصة صافيناز، بعيد ميلادها، حيث ولدت في 20 ديسمبر 1983، وكانت تعمل في بدايتها كـ راقصة باليه، ثم اتجهت بعد ذلك إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، إلى أن حازت على شهرة عالمية بعد ظهورها في فيلم «القشاش»، عام 2013، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل فاروق.

للراقصة صافيناز، محطات كثيرة في حياتها، كشفت عنها من خلال عدة لقاءات تلفزيونية سابقة لها، كان من أهمها، قصتها مع وزير إعلام عربي، والتي ستستعرضها «الوطن»، في السطور التالية.

صافيناز: كان بيعرض عليا هدايا كتير أوي بس مخدتش ولا حاجة منهم

صرحت الراقصة صافيناز، خلال لقائها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المُذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، والتي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أنها كانت تتلقى العديد من الهدايا من وزير إعلام عربي، ولكنها كانت ترفضها باستمرار، قائلة: «كان بيعرض عليا هدايا كتير أوي بس مخدتش ولا حاجة منهم ولا شوفته».

صافيناز عن سبب رفضها للهدايا: لم أكن أرغب حينها في زواج المصالح

وعن سبب رفضها للهدايا التي كان يرسلها لها وزير إعلام عربي، قالت الراقصة صافيناز، «حينها لم أكن أرغب في زواج المصالح، ولكن الآن ممكن أن أفكر به»، مشيرة إلى أن من ضمن الهدايا التي أرسلها لها هذا الوزير، هي فيلا في فرنسا وأخرى في الشيخ زايد، وشاليه في الساحل وسيارات، ولكنها أعادتها له مرة أخرى، وذلك من خلال لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج «شيخ الحارة والجريئة».

أعمال الراقصة صافيناز السينمائية

شاركت الراقصة صافيناز، في العديد من الأعمال السينمائية، مثل: «البرنسيسة»، في عام 2013، و«عنتر وبيسة»، و«عمر وسلوى»، و«سالم أبو أخته»، في عام 2014، و«عيال حريفة»، عام 2015