تنفيذ مشروع التحسين الوراثي للماشية لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بأسيوط

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسيوط جهودها في تنفيذ مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية بالمحافظة، وذلك ببذل المزيد من الجهود لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج محلي من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق وبأسعار مناسبة.

شراء القصيبات وفحصها

وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه يجرى العمل على مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية، تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث قام الدكتور علي عبدالفتاح مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، ووكيل المديرية، والدكتورة وفاء عيد مسؤول القصيبات بالمديرية، بالسفر إلى مديرية الطب البيطرى ببني سويف، للإشراف على شراء القصيبات وفحصها، وكذلك التأكد من الحالة الصحية للطلائق الموجودة في مركز تجميع السائل المنوي، وتم مقابلة مدير عام بني سويف والاتفاق معه على توريد كمية أكبر من القصيبات إلى مديرية الطب البيطرى بأسيوط.

المحافظ يشيد بجهود مديرية الطب البيطري

ومن جانبه، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وفريق العمل، والقائمين على إدارة التلقيح الاصطناعي بالمديرية، لتوفير أوجه الدعم لتلبية إحتياجات السوق المحلي، من خلال عمل نواة إنتاجية لسلالات إنتاج الألبان واللحوم، لتستهدف أعلى إنتاجية وتتحمل الظروف البيئية، مطالبًا بإستمرار بذل المزيد من الجهد للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية العمل على مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج محلي من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق وبأسعار مناسبة.