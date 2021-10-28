الزراعة: تطوير مشروعات التحسين الوراثي للأغنام بجنوب سيناء

تفقد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والدكتور السيد خليفة، مدير مكتب «أكساد»، محطة بحوث جنوب سيناء، بحضور الدكتور إيهاب زغلول، رئيس المحطة، وبرعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفاته لمتابعة مشروعات التعاون المشترك مع الجهات المانحة مع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية.

واستعرض رئيس مركز بحوث الصحراء خلال الجولة التفقدية، التعريف بنشاطات المحطة ودورها في تنمية محافظة جنوب سيناء، كما تفقد الوفد قطاع الإنتاج النباتي واستمع لشرح الجدوى الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة في الزراعة من خلال النموذج التطبيقي بالمحطة، فيما أكد رئيس مركز بحوث الصحراء أهمية الاستفادة من تطبيقات البحوث والمنظمات العربية لتحديث نظم إدارة الموارد المائية بالمنطقة والتوسع في مشروعات حصاد الأمطار وإنشاء البحيرات الصناعية.

نماذج زراعية ذات جدوى اقتصادية

وأكد «زغلول» على أهمية توفير نماذج زراعية ذات جدوى اقتصادية من خلال ما توصلت له الأبحاث العلمية بما يتناسب مع ظروف المنطقة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي «أكساد» لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية بمختلف مناطق المشروعات.

وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بدور «أكساد» في التحسين الوراثي للمجترات الصغيرة من الماعز والأغنام بجنوب سيناء، بما ينعكس على النهوض بالإنتاج الحيواني وتحسين الأوضاع المعيشية لأهالي سيناء.

ولفت إلى أهمية المشروع القومي للنهوض بإنتاجية الإبل ودور مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الجهات البحثية والمنظمات العربية في استعراض مقومات تطبيق البحوث العلمية لاختيار أهم سبل التغذية وأهم السلالات وكيفية تعظيم الاستفادة من منتجات الإبل من اللحوم والألبان، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً للمشروعات السابقة والتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء و«أكساد» خلال الفترة السابقة.

استخدام الطاقة الشمسية لحل مشكلات المناطق الساحلية

كما تفقد وفد «أكساد» ومركز بحوث الصحراء محطة تحلية المياه «المنصة العائمة» ومدى قدرتها وكفاءتها وإمكانية تطوير نشر هذا النوع من النماذج لحل بعض المشكلات بالمناطق الساحلية باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومن جانبه أعرب الدكتور نصر الدين العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، عن امتنانه الكامل وتقديره لما يقدمه مركز بحوث الصحراء، ممثلا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلا في محطة بحوث جنوب سيناء، مع استعداده الكامل لمزيد من الدعم والتعاون لخدمة جنوب سيناء، موضحا أن هذه التعاون يأتي دعما لأهالي سيناء لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

خدمة المزارعين في جنوب سيناء

فيما أكد الدكتور السيد خليفة، مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، أن من أهداف هذا التعاون تعزيز سبل التعاون ليشمل محافظة جنوب سيناء إضافة لمطروح وسيوة بما يخدم قطاع كبير من المزارعين في جنوب سيناء.

وفي نهاية الزيارة التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالوفد وبحث معهم أفاق التعاون بين المحافظة والمنظمة الدولية.