تنفيذ 1500 مشروع في أسيوط بتكلفة 25 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى.

حضر اللقاء اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لرئيس الجهاز المركزي للتعمير وفريق العمل بالمحافظة؛ لسرعة الإنجاز للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي يجري تنفيذها وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة.

المشروعات الجاري تنفيذها في 7 مراكز

واستعرض المحافظ مع رئيس جهاز التعمير المشروعات التي يجري تنفيذها، التي تمثلت في المجمعات الخدمية التي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 265.5 مليون جنيه، والشباب والرياضة 88 مشروعا بتكلفة 345 مليون جنيه، والإسعاف 32 وحدة إسعاف بتكلفة 73 مليون جنيه، والصحة 136 وحدة صحية بتكلفة مليار و198 مليون جنيه، والكباري والمشايات 176 بتكلفة 375 مليون جنيه، بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجري العمل بها.

مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية

أشاد «سعد»، بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية، إذ يتكون كل مجمع من 3 طوابق «أرضي و2 علوى»، ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، بالإضافة إلى مشروعات «سكن كريم» ومشروعات المجمعات الزراعية والكباري والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية.

تذليل العقبات وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات

بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، متابعته الميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة، التي بدأها بتفقد مشروعات قرية الزرابي بمركز أبوتيج، مشيدًا بدعم المحافظ لتذليل كافة العقبات وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالقرى المستهدفة؛ لسرعة التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للأعمال، مستعرضًا لأهم المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز التعمير بالمحافظة في كافة القطاعات تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه.