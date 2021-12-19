عاجل.. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة، باتخاذ ما يلزم مع الأخذ في الاعتبار تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد.

قانون حقوق المسنين

وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددا من النواب تخوفا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.

وانتهى المجلس، إلى الموافقة على ما عرضه المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بإضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب على الباب كاملا.

وتنص الإضافة على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الآتية، العقوبات المبينة، كالآتي.. مع استكمال باقي مواد الباب».

كما وافق المجلس على حذف المادة 42 من مشروع القانون، التي تنص على: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص المسن».

الشيوخ يناقش ظاهرة تغير المناخ ..غدا

ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الاثنين، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي، لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن إجراءات مواجهة ظاهرة تغير المناخ.