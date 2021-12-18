الشيوخ يواصل مناقشة قانون المسنين غدا: كارت خدمات وامتيازات سكن ومواصلات

يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة عدد من مواد مشروع القانون خلال انعقاده الأخير، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع القانون وإحالته مرة أخرى لمجلس النواب تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره.

مزايا يوفرها مشروع قانون المسنين

ويتضمن مشروع قانون حقوق المسنين عددًا من المزايا والامتيازات للمسن منها إلزام الدولة بضمان توفير الرعاية الصحية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، كما يتضمن أيضًا كفالة جميع الحقوق السياسية والاقتصادية لكبار السن واحترام اختياراته وتنظيم رعايته.

معاش لكبار السن

ويمنح مشروع القانون امتيازات، منها معاش خاص لكبار السن من عمر الـ65 أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وإنشاء صندوق رعاية المسنين.

ويهدف صندوق رعاية المسنين إلى وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق وبالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين وإقرار الموازنة السنوية للصندوق، كما يعتمد حساباته السنوية إضافة إلى وضع الخطة العامة للعمل بالصندوق، وآليات التنفيذ بما يحقق أهداف إنشاء الصندوق ووضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين، من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

توفير دور رعاية في قانون المسنين

ويمنح مشروع القانون مجلس إدارة الصندوق حق استثمار أمواله بما يحفظ التوازن المالي له، إلى جانب إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات، كذلك يمنح القانون المسنين بطاقة خدمات وامتيازات للمسن أو ما يطلق عليه كارت الخدمات او الكارت الذهبي يتضمن كل الخدمات والامتيازات، كذلك يضمن الامتيازات الخاصة بالمسنين في المواصلات والأماكن العامة ودخول المسارح والمتاحف والسينمات وغيرها من الامتيازات، كما يضمن نسبة في المساكن العامة وتوفير دور رعاية جيدة تضمن حياة كريمة للمسنين.