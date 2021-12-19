مرصد الأزهر يحذر من استغلال اليمين المتطرف لنظريات المؤامرة الخاصة بكورونا

كشفت دراسة حديثة، استغلال الحركات اليمينية المتطرفة لنظريات المؤامرة المتعلقة بجائحة كورونا عبر الإنترنت؛ لبسط نفوذها وتجنيد أعضاء جدد بصفوفها، بحسب ما ذكره موقع هيئة الإذاعة الأمريكية.

استغلال الإنترنت لتجنيد عناصر جديدة

وخلص الباحثون بعد تحليل قرابة نصف مليون تعليق موجود بقنوات صنفت بأنها يمينية متطرفة على تطبيق تليجرام في الفترة من يناير 2020 حتى يونيه 2021، إلى أن المتعصبين لسيادة العرق الأبيض والمتطرفين اليمينيين يستغلون منشورات الإنترنت لتوسيع نطاق نفوذهم، وتجنيد عناصر جديدة عبر التطبيق.

وأشار الباحثون إلى أن تسعة من أصل عشرة من المنشورات الأكثر مشاهدة في العينة التي تم تحليلها، تضمنت ادعاءات مُضللة تتعلق بسلامة اللقاحات أو الشركات المصنعة لها، أو الاستهانة بخطورة الفيروس عبر تقديم نظريات مؤامرة تخص مصدره.

وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من عمليات الاستقطاب التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق «تليجرام» الذي أصبح أداة مفضلة لبعض اليمينيين المتطرفين بسبب سياسة ضبط المحتوى التي تخالف تلك المتبعة بمنصات فيسبوك وتويتر.

رصد المنشورات التي تحض على الكراهية

نوه المرصد إلى ضرورة بذل مواقع التواصل الاجتماعي المزيد من الجهود لرصد المنشورات التي تحض على الكراهية، وممارسة العنف ضد الآخرين؛ حفاظًا على أرواح الأبرياء.