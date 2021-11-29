«مرصد الأزهر» يدعو إلى مراعاة الظروف غير الإنسانية للمهاجرين

أكد مرصد الأزهر، أن الوضع غير الإنساني للمهاجرين ووسائل هجرتهم، يحتِّم تنظيم برامج توعوية في البلدان، التي يهاجر منها هؤلاء؛ لتعريفهم بمخاطر سفرهم غير القانوني، واستغلال بعض تجار البشر لهم في جني المال على حساب تعريض حياتهم للخطر في مراكب ووسائل نقل غير مناسبة.

مراعاة الأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين

ودعا المرصد، في بيان، إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ القانون والإجراءات المنظِّمة للحدود بين الدول، وبين مراعاة الأوضاع غير الإنسانية لهؤلاء المهاجرين دون التنكيل بهم أو دفعهم لسلك طرق تزيد من معاناتهم، وتعرِّض حياتهم للخطر.

وأضاف أنه على الرغم من نصِّ أحد بنود «الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية» على ضرورة احترام حقوق جميع المهاجرين، وإعمالها بغضِّ النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، فإن تصاعد موجة الهجرة خلال الفترة الأخيرة دفع عددًا من دول أوروبا إلى تضييق الخناق على المهاجرين ومنعهم من عبور حدودها.

وضع حياة الناس على طاولة المحادثات

ومؤخرًا، شهد بحر «المانش» الإنجليزي -أحد أخطر الطرق البحرية في العالم- غرقَ 27 مهاجرًا، ما دفع الأمم المتحدة إلى التعبير عن حزنها واستيائها من الحادث.

ووفق ما نشره موقع «نويبو دياريو» الإسباني، فإن مدير المكتب الإقليمي لأوروبا، التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أكَّد أنه «كان من الممكن تفادي هذه المأساة»، مشددًا على أن الوقت قد حان لكي تلتزم جميع الدول والمجتمع المدني بوضع حياة الناس وحقوقهم وكرامتهم كأولوية على طاولة المحادثات للوصول إلى حلول فعَّالة.

يُذكر أن مرصد الأزهر، أكد أن الذكرى الـ104 لوعد بلفور، الذي وُصف بأنه «وعد من لا يملك لمن لا يستحق»، لن تُمحى أو تزول إلا باسترداد أبناء الشعب الفلسطيني لحقوقهم المغتصبة، وحريتهم المسلوبة، وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم المُحتلة.