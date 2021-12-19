المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته 21 لفافة هيروين في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لإدانته بحيازة لفافات ورقية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيه، صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

لفافة ورقية هيروين

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 9834 لسنة 2021 جنايات الموسكي، المقيدة برقم 415 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «صبحي. ت» 42 عامًا، عامل، أحرز بقصد الاتجار، جوهرًا مخدرًا «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون ارتكب جريمة الجناية المنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات المباحث

وجاء في التحريات المباحث الجنائية، أن بهروب المتهم من المراقبة في قضية 4466 لسنة 2021 جنايات الموسكي، والمحرر بشأنها القضية رقم 11 لسنة 2019 تدابير الموسكي، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر على لفافات تحوي على جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلاته.

المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن 21 لفافة ورقية تحوي على مسحوق «بيج» اللون ووزنه قائمًا 11,68 جم، ثبت أن المسحوق للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات، وثبت بشهادة من الجدول في قضية 4466 لسنة 2021 جنايات الموسكي أنها خاصة المتهم، ثبت بشهادة من الجدول في القضية رقم 11 لسنة 2019 تدابير الموسكي أنها خاصة بالمتهم.