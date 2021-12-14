النيابة العامة تحقق في واقعة سقوط ربة منزل من بلكونة منزلها بكفر الزيات

أصدر المستشار أحمد حسن، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلي المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفرالزيات بضرورة التحقيق في واقعة سقوط ربة منزل من بلكونه منزلها وسماع أقوال شهود العيان في الحادث.

النيابة العامة تحقق في واقعة إصابة سيدة لسقوطها من بلكونه منزلها

كما شدد المحامي العام، في توجيهاته إلي مساعديه بتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع منزل السيدة المصابة والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات يفيد بوصول «ص ا » 42 سنة، ربة منزل مقيمة بمدينة كفرالزيات إلي مستشفى كفرالزيات العام مصابة بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف حاد واشتباه بالمخ جراء سقوطها من بلكونه منزلها.

تفاصيل حادث سقوط السيدة بشكل مفاجئ

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد عاصم، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفرالزيات، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف علي تطوراته.

وخصصت سيارة إسعاف لنقل الزوجة المصابة للمستشفى الجامعي للعلاج لسوء حالتها.

زوج السيدة يعلن سقوطها حال نشرها غسيل ملابس ببلكونه منزلها

وبسؤال زوج السيدة المصابة أكد أنها سقطت فجأة أثناء نشر الملابس ببلكونة المنزل بالدور الرابع بعد أن اختل توازنها حال وقوفها بها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بالتحقيق في الحادث وسماع أقوال شهود عيان.