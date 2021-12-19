وزير السياحة ومحافظ الجيزة يناقشان زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالمتحف المصري الكبير، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث عقدا اجتماعاً موسعاً لمناقشة زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة، وخاصة تلك الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومدينة 6 أكتوبر، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر الذين سيأتون خصيصا لزيارة المتحف سواء أثناء احتفالية افتتاحه أو ما بعد ذلك.

وقد حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والأستاذ عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعدد من أصحاب ومديري المنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية الكائنة حول المتحف المصري الكبير ما يأتي اتساقاً مع ما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية من رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمتحف، وإنشاء محاور ربط طرق جديدة تربط المتحف بالمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة مثل القلعة والقاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، بالإضافة إلى تطوير مطار سفنكس.