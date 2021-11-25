وزير السياحة والآثار لـ«الوطن»: نستعد لتنظيم 3 احتفاليات كبرى قريبا

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن استعدادات الوزارة لثلاث فعاليات كبرى في 3 محافظات، موضحًا أن الفاعليات ستتضمن احتفالية في محافظة أسوان، ومدن الغردقة، وسانت كاترين، والساحل الشمالي.

وأضاف «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولى هذه الاحتفاليات، ستكون قريبًا في محافظة أسوان، مؤكدًا أن دعم القيادة السياسية لملف الآثار والسياحة يدفعها للأمام، مشيدًا بجهود كافة الجهات التي نظمت احتفالية طريق الكباش اليوم.

وتابع وزير السياحة والآثار، أن الوزارة كانت أصغر حلقة في هذه الاحتفالية، التي تم تنظيمها بالأقصر، مشيرًا إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش، كان أسعد من حفل موكب المومياوات المكلية، معقبًا: «كان كل التحدي نعمل حاجة مختلفة عن المومياوات».

إعادة افتتاح طريق الكباش

وأعادت مصر، اليوم، افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، في حفل عالمي، أقيم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته، وعدد من الوزراء والشخصيات الهامة.