مصر تعرب عن خالص التعازي لجمهورية الفلبين في ضحايا إعصار «راي»

أعربت مصر، اليوم، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الفلبين الصديقة، في ضحايا إعصار «راي»، الذي ضرب عددا من المناطق في الفلبين، وأسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، كما خلّف أضراراً ماديةً جسيمة.

أمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن مصر تتقدم بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين.

وتؤكد مصر على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب الفلبين في هذا المُصاب الأليم.