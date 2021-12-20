قصة مقتل عامل بمصر الجديدة داخل منزله.. عصابة «طارق وسحر» كتموا أنفاسه

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة 19 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على 4 أشخاص، بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، على خلفية قتلهم عاملًا يبلغ من العمر46 عامًا، في مصر الجديدة، بهدف سرقته نتيجة مرورهم بضائقة مالية.

عصابة إسلام وسحر

تتضح معالم القضية رقم 6361 لسنة 2021، جنايات مصر الجديدة، المقيدة رقم 1909 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، من خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، وأوضحت أن المتهمين «طارق.ر» 40 عامًا، و«محمد.إ» 41 عامًا، نقاش، و«إسلام.س» 29 عامًا، عاطل، و«سحر.س» 32 عامًا، ربة منزل، قتلوا المجنى عليه «محمد.هـ» عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه عقب مرورهم بضائقة مالية، عقدوا النية في نفسهم قتله لسرقته، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري «محول من محدث صوت»، وسلاح أبيض «مطواه»، وأداة «لاصق طبي»، وتوجهوا لمسكنه حيث أيقنوا تواجده به، وما ظفروا به حتى قاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتموا أنفاسه بأقمشة، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وسرقوا المجنى عليه بأنهم عقب إزهاق روحه استولوا على المنقولات والمبالغ النقدية، وكان ذلك ليلًا وحال كونهم أكثر من شخصين حاملين لسلاح ناري «محول من محدث صوت» وسلاح أبيض «مطواه».

سلاح صوتي وسلاح أبيض.. أدوات الجريمة

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المجنىي عليها «منى. م»، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليها، بأن أشهر الأول في مواجهتها سلاح ناري «محول من محدث صوت»، وأشهر الثاني في مواجهتها سلاح أبيض «مطواه» وكبل يديها وكمم فمها وعصب عينيها بلاصق طبي حال تواجد باقي المتهمين بمسرح كيدهما، للشد من أزرهما ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات المملوكة لها، حازوا واحرزوا سلاح ناري مششخن «محول من محدث صوت» بغير ترخيص، وحازوا واحرزوا سلاح أبيض «مطواه» بغير مسوغاً قانونيًا.

اسفكسيا كتم النفس

وأكدت التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية، صحة ما شهدت به سابقتها، وأضافت أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتهمين تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وبتفتيشهم عُثر مع الأول على سلاح ناري وهاتفين محمولين مملوكين من المجنى عليه «محمد. هـ»، بينما عثر مع الثالث على المبلغ النقدي المملوك للمجنى عليه «محمد.هـ »، وعثر مع الثاني على سلاح أبيض «مطواه»، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة، وأقروا تفصيلًا بارتكابهم للواقعة ومثّلوا كيفية ارتكابهم للواقعة.

وأوضحت تحريات المباحث، أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة المجنى عليه «محمد. هـ» تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس، وما أحدثته من توقف للتنفس وإحداث الوفاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال شاهدي الواقعة.