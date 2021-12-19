تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في القاهرة والجيزة بسبب الطقس السيئ

صدرت قرارات منذ قليل، تفيد بتعطيل الدراسة غدا في القاهرة والجيزة، بسبب الطقس السيئ، حيث أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظة القاهرة، تعطيلها، في جميع مدارس المحافظة، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ غداً، كما أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا منذ قليل، بتعطيل الدراسة غدا.

التفاصيل الكاملة لتعطيل الدراسة غدا في مدارس الجيزة

وكشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في الجيزة، مؤكدا أن التعطيل يسري على جميع المدارس الخاصة والحكومية، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة تطبيق القرار في جميع المدارس، بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف «الجيار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في الجيزة، جاء بناء على قرار المحافظ وتوقعات الأرصاد الجوية، موضحا أن غرفة العمليات المركزية حريصة على التنسيق مع جميع الإدارات للإبلاغ عن أي حالات طوارىء فجأة.

وتابع الجيار، أن القرار لا يسري على مديري المدارس، موضحاً أن مدير كل مدرسة يكون متواجداً في المدرسة للوقوف على أي تطورات للإبلاغ عنها فورا، سواء حدوث أي مشكلات فنية في الكهرباء بسبب الأمطار في حال سقوطها أو حدوث أي تلفيات في أسوار المنشأة التعليمية.

القاهرة: تعطيل الدراسة غدا لجميع المدارس الحكومية والخاصة

وكشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في القاهرة، موضحا أن القرار يطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه هناك غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية لمتابعة أي تطورات.