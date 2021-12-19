عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في دمياط لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غداً الاثنين الموافق 20 ديسمبر بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

موجة من الطقس السئ وهطول امطار

حيث أشارت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول امطار غزيرة ، لذا أصدرت محافظ دمياط هذا القرار، كما أكدت على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة عدم استقرار الأحوال الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن الأمطار

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة ، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ .

وشددت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها، مؤكدة على حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة، لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لمعدات وعمالة، مع إتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات، الى جانب تمهيد المناطق الغير ممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

كما وجهت "المحافظ" أيضاً بالتأكد من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار و صيانتها لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ أعمال تطهير الشبكات و رفع كفاءة البيارات ومحطات الرفع.