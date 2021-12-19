عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في 7 محافظات.. اعرف موقف مدينتك

تسببت حالة من الطقس السئ على معظم مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، والمتمثلة في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط حبات الثلوج على بعض المناطق، والرياح المثيرة للأتربة والتي وصلت إلى حد العاصفة، في تعطيل الدراسة اليوم في 4 محافظات، ومع استمرار حالة الطقس السئ غدًا، فقد تقرر تعطيل الدراسة في 7 محافظات نظرًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة غدا في 7 محافظات

وعن أولى المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة غدًا هي الإسكندرية، إذ قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في القاهرة

ونظرًا لاستمرار سوء حالة الطقس غدًا على القاهرة، فقد قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع مدارس العاصمة.

تعطيل الدراسة في الجيزة

وطبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فمن المقرر أن تشهد المحافظة غدًا حالة من الطقس المتقلب، قرر على إثرها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس.

تعطيل الدراسة في كفر الشيخ

ونظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى استمرار تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة غدا الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة.

استمرار تعطيل الدراسة في البحيرة

كما قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار تعطيل الدراسة غدًا الاثنين 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، للطلاب والمعلمين بنطاق المحافظة، ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات، كما جرى التنسيق مع إدارة جامعة دمنهور، إذ تقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع كليات الجامعة.

استمرار تعطيل الدراسة في مطروح

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أيضًا استمرار تعطيل الدراسة غدًا الاثنين 20 ديسمبر بجميع مدارس المحافظة، للطلاب والمعلمين.

تعطيل الدراسة في دمياط

ونظرًا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة، قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة.