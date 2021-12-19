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عاجل.. وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات محدودة

كتب:

محمد بركات
09:38 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
وزير الداخلية

وزير الداخلية

أصدر محمود توفيق وزير الداخلية اليوم حركة تنقلات محدودة  شملت:

تعيين اللواء رجب عبد العال  مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، واللواء خالد عزب مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية، واللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، واللواء محسن شعبان مساعد الوزير لمنطقة سيناء

وتضمنت الحركة تعيين اللواء أشرف ربيع مساعد الوزير للسياحة، واللواء أحمد عويضة نائب مساعد الوزير للسياحة، واللواء أحمد خيرى مساعد مدير شرطة السياحة والآثار.

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