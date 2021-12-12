وزير الخارجية: مصر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم في مدينة الرياض، في فعاليات إطلاق آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد، خلال كلمته خصوصية العلاقات التي تجمع مصر ودول الخليج العربي، حكوماتٍ وشعوبًا، على جميع الأصعدة المُختلفة، فضلًا عن أهمية البناء على تلك العلاقات بما يُحقق مصالح مختلف الأطراف، وتطلعات الشعوب العربية الشقيقة نحو الازدهار والرخاء.

شكري يستعرض التطورات المُتنامية على الصعيديّن الإقليمي والدولي

وأضاف حافظ أن شكري استعرض التطورات المُتنامية على الصعيديّن الإقليمي والدولي، وما أبرزته تلك التطورات من أهمية العمل العربي المُشترك، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على دورية التنسيق والتشاور المؤسسي بين الدول العربية، مؤكدًا على ثوابت سياسة مصر الخارجية نحو تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى الدول العربية من قدرات وإمكانات تؤهلها لحماية مقدراتها وشعوبها، مؤكدًا أن أمننا هو كل لا يتجزأ.

وأكد الوزير رفض مصر كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، ودعم مصر للدول الخليجية الشقيقة في اتخاذ ما تراه ضروريًا لحفظ أمنها وضمان استقرارها.

مشاركة مصر تعكس المصير المشترك للجانبين

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن مشاركة مصر لأول مرة في هذا الاجتماع من خلال تدشين آلية التشاور السياسي مع دول مجلس التعاون الخليجي تعكس العلاقات الوطيدة والمصير المشترك الذي يجمع الجانبين، وضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بينهما خلال المرحلة المقبلة إزاء التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البيئة الإقليمية والدولية.

ومن جانبهم، عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون عن تثمينهم لهذا الاجتماع ولتدشين آلية التشاور السياسي مع مصر، مؤكدين دور مصر المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دعمهم لكل ما يحفظ الأمن القومي المصري بما في ذلك أمنها المائي. وأعرب الوزراء في ختام الاجتماع عن التطلع إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات.