ترشح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لانتخابات الرئاسة الليبية

تقدم وزير الداخلية الليبي السابق بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية كأحد أبرز الوجوه التي لم تخف نيتها من قبل الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي وسط تزايد أعداد المرشحين اليوم تلو الآخر.

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، وصول عدد المتقدمين بطلبات ترشح إليها لانتخابات الرئاسة المقبلة، إلى 15 مرشحا حتى أمس ليس من بينهم سيدة واحدة، للمشاركة في الانتخابات المزمع انعقادها في 24 ديسمبر المقبل، التي ينظر إليها كخطوة مهمة على طريق إقرار حل سياسي دائما في هذا البلد الذي يعاني منذ فوضى لنحو عقد.

أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية

ويأتي أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية ممن تقدموا بأوراق ترشحهم بالفعل حتى أمس كل من: سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والسيد خليفة حفتر قائد عام الجيش الوطني الليبي والسيد أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الأسبق.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية بدأت يوم 8 نوفمبر استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى يوم 22 نوفمبر، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية وفق القانون رقم 1 لسنة 2021.

وعقب الانتهاء من مرحلة تلقي أوراق الترشح واستلام مفوضية الانتخابات لها سيتم فحص تلك الأوراق عبر الجهات المختصة وفق الضوابط المطولب توافرها في مرشحي الرئاسة، وبعدها ستعلن المفوضية قائمة المرشحين الذين تم قبول أوراقهم واستوفوا الشروط، وفي مرحلة لاحقة تفتح باب الطعون على تلك القائمة.

سيف الإسلام يغير حسابات الانتخابات الرئاسية الليبية

وجاء ترشح سيف الإسلام القذافي ليربك كثير من الحسابات في العملية الانتخابية الليبية، خصوصا وأنها خرجت انتفاضة أطاحت بوالده عام 2011 واقتادت سيف الإسلام نفسه إلى السجن.

وقبل أيام عقد اجتماع دولي في باريس حول ليبيا أتى بالأساس لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وسط تلويح بإمكانية فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة الانتخابات.