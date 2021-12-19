ارتفاع ضحايا إعصار الفلبين إلى 140 قتيلا «فيديو»

ارتفع عدد قتلى إعصار الفلبين، اليوم، إلى 146 قتيلا على الأقل، وقال حاكم مقاطعة جزرية تضررت بشدة جراء إعصار «راي»، إنه قد يكون هناك دمارا أكبر لم يتم الإبلاغ عنه.

وقال حاكم مقاطعة بوهول الواقعة في وسط البلاد آرثر ياب، إن 72 شخصا قتلوا هناك، وأصيب 13 آخرون، بينما 10 أشخاص في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن عدد القتلى قد يرتفع بشكل كبير لأن 33 فقط من بين 48 رئيس بلدية تمكنوا من إبلاغه بالخسائر في الأرواح، بسبب انقطاع الاتصالات وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

استدعاء الطوارئ لتأمين وصول الطعام للسكان

وفي بيانات نشرت على موقع فيسبوك، أمر حاكم مقاطعة بوهول رؤساء البلديات في مقاطعته التي يقطنها أكثر من 1.2 مليون نسمة، باستدعاء سلطات الطوارئ لتأمين وصول الطعام ومياه الشرب إلى أعداد كبيرة من السكان.

وبعد الانضمام إلى مسح جوي أجراه الجيش للبلدان المدمرة جراء الإعصار، قال «ياب»: «من الواضح أن الضرر الذي لحق بوهول كبير وشامل».

780 ألف شخص تضرروا من الإعصار

وأوضحت الحكومة الفلبينية، أن نحو 780 ألف شخص تضرروا من الإعصار، من بينهم 300 ألف من السكان أجبروا على إخلاء منازلهم.

وأبلغت وكالة الاستجابة للكوارث والشرطة الوطنية والمسؤولين المحليين، بمصرع ما لا يقل عن 64 آخرين بسبب الإعصار.

وتوفي أغلب هؤلاء جراء الأشجار المتساقطة والجدران المنهارة، أو غرقوا في السيول، أو دفنوا في الانهيارات الأرضية.

وفي جزر ديناغات، وهي إحدى المقاطعات الجنوبية الشرقية التي ضربها الإعصار، أبلغ المسؤولون عن 10 قتلى في عدد قليل من البلدات؛ ليرتفع إجمالي عدد القتلى حتى الآن إلى 146.

يشار إلى أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، توجه أمس السبت إلى المنطقة، ووعد بتقديم مساعدات بقيمة 40 مليون دولار.