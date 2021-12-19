استشاري تطوير القاهرة التاريخية: فتح أبواب للقلعة كانت مغلقة لسنوات

قال المهندس محمد الخطيب، استشاري تطوير القاهرة التاريخية، إن ميدان القلعة يضم آثارا تاريخية منها مسجد السلطان حسن والقلعة وهذا المنطقة تم تركها فترة طويلة دون تطوير ولكن ضمن مشروع القاهرة التاريخية سيتم تطويرها، مبينا أنه سيتم التركيز على تطوير التراث المادي وغير المادي، كما سيتم فتح عدة أبواب للقلعة كانت مغلقة لسنوات.

إهمال القاهرة التاريخية دام فترة طويلة

وأضاف «الخطيب» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن إهمال القاهرة التاريخية تم على نحو قرن، موضحا أن القاهرة أصبحت أفقر الأماكن بعد تحول معظم الأشياء فيها إلى مخازن وأرخص مكان للسكن ولكن يتم حاليا تطوير القاهرة التاريخية لتعود إلى رونقها من خلال مجموعة من الخبراء والمسئولين.

سيتم نقل المخازن الموجودة في القاهرة التاريخية

وأوضح أنه سيتم نقل المخازن التي قد تؤدي إلى حرائق وسيتم إيجاد بدائل للسكان قريبة من محور جيهان السادات كما سيتم تطوير الواجهات للمباني ولن يتم ترك الفراغات لإلقاء القمامة حيث سيتم الإدارة وفقا لهيئة مستقلة قادرة على اتخاذ القرار من خلال أشخاص مدربين.

تطوير المنطقة حسب طلب اليونسكو

وأكد أن اللجنة التي ستدير المنطقة ستكون وفقا لمبادئ اليونسكو خاصة أن القاهرة التاريخية منطقة مدرجة على قائمة اليونسكو وسيكون هناك ضبطية قضائية للقائمين على المنطقة للحفاظ على التاريخ في هذه المنطقة، موضحا أن التطوير سيركز على 5 مناطق تضم البوابات الخاصة بالقاهرة التاريخية وكذلك المنطقة المحيطة بباب زويلة وكذلك المنطقة المحيطة بمسجد الحسين ومنطقة القلعة أيضا وهذه المحاور يربط بينها شارع المعز والدرب الأحمر.