تطوير 5 مناطق ضمن مشروع القاهرة التاريخية منها الجمالية والحسين (صور)

تشهد محافظة القاهرة تنفيذ خطة تطوير المناطق التاريخية والإسلامية، ومنها الدرب الأحمر والجمالية والحسين، ومناطق أخرى بحي الخليفة، والتى تضم عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والمبانى التراثية، وذلك ضمن خطة إعادة الرونق الحضاري للعاصمة وتعظيم الاستفادة من هذه المناطق.

ويُجرى حاليا أعمال تطوير وترميم للعقارات بمحيط مسجد الحاكم وبابي النصر والفتوح، إضافة إلى إزالة تراكمات القمامة وتطهير الأراضي الفضاء وإخلائها تمهيدا لتطويرها، أيضا جار تطوير منطقة درب اللبانة من خلال إجراء المعاينة، ووضع التصور النهائي لأعمال التطوير من خلال رفع كفاءة واجهات المباني مع الحفاظ على النسيج العمراني وتحديد استخدام الفراغات، فضلا عن إقامة مسارات سياحية تخدم أصحاب الحرف التراثية.

5 مناطق للتطوير

وتشمل خطة تطوير القاهرة التاريخية بمشاركة عدة جهات، منها جهاز التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة والهيئة الهندسية، وفق تقرير محافظة القاهرة والتنمية الحضرية، تطوير 5 مناطق، منها المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وأيضا منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، تشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

منطقة مسجد الحسين

ومن مناطق التطوير الموقع المحيط بمسجد الحسين على مساحة 13.7 فدان، وأيضا منطقة حارة الروم وباب زويلة على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد، وأيضا منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين «ميدان القلعة» جنوبا، والجزء المطل على شارع الرفاعى غربا، وأيضا مناطق الحطابة وسوق السلاح، كما تم وقف تراخيص البناء والهدم في القاهرة التاريخية بما في ذلك التراخيص التي تم إصدارها.