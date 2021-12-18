مدير تطوير سور مجرى العيون: تصميمات معمارية تلائم القاهرة التاريخية

قال المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون، إنه بالتزامن مع إصدار توجيهات من قبل القيادة السياسية، بتطوير كافة المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، فقد جرى العمل على تطوير منطقة سور مجري العيون، إذ كانت المنطقة سابقًا عبارة عن عشش بدائية لدبغ الجلود، وتؤدي لانتشار الروائح الكريهة.

توفير ورش حديثة بدلًا من البدائية بالمنطقة

وأضاف «الدسوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وقبيل البدء في عمليه التطوير، قام القائمين عليه بتوفير مساكن ملائمة لأهالي المنطقة بمدينة بدر ونقلهم إليها، كما تم توفير ورش حديثة بدلًا من البدائية التي كانوا يعملون بها.

إزالة 2 مليون متر مخلفات

وأوضح أنه في أعقاب ذلك، تم توقيع بروتوكول تعاوني بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة، لنقل أكثر من 2 مليون متر مكعب من المخلفات، معلقًا: «بعد كده عملنا تصميمات معماريه للمباني المخطط لها لتتلائم مع القاهرة التاريخية».

وفنّد: «المشروع يتكون من 95 فدانًا منقسمة لجزئين، الأول منطقة عمارات تتكون من 79 عمارة في كل دور منها، 4 وحدات سكنية بمساحات 150 متر، ويختلف ارتفاعها كلما اقتربنا من سور مجري العيون حتى نحافظ على هيبة وحرم السور، والثاني مول تجاري ترفيهي».

وأكد أن المول التجاري يتكون من مسطح بمساحة 163 ألف متر مربع، وتم تخصيص أماكن لـ17 مطعم بالدور الأرضي، وقاعات للسينما ومسرح مكشوف وقاعة لعرض الفنون المسرحية، والدور الأول به 24 مطعم عالمي، ومطاعم أخرى ذات التراث المصري».

وتابع مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون: «الدور الثاني فيه 136 غرفة فندقية فردة وزوجيه، وشغالين على مدار الـ24 ساعة، وبدأنا في البناء 30 مارس الماضي وخلصنا 90% من الهيكل الخرساني، وشغالين بالتوازي على أعمال التشطيبات، وهنشطب البناء الخرساني في 30 مارس المقبل، وشغالين دلوقتي على البنية التحتية من الصرف الصحي والطرق وأعمال الاندسكيب، والمول التجاري هيخلص 30 يونيو».