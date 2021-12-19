عضو «المصرية للحساسية» يحذر: القبلات تنقل «أوميكرون» بشكل أسرع

سجّلت وزارة الصحة مساء أمس الأول، 3 حالات مصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد، وذلك من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، وهم حاليًا في مستشفيات العزل لصحي وجار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وفي هذ الصدد، قدّم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض النصائح للوقاية من متحور فيروس أوميكرون الجديد بعد اكتشاف حالات إيجابية للفيروس في مصر.

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا أوميكرون

1- يراعى استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة في حالة وجود عدوى أو الشك، خاصةً في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو حمام السباحة أو قاعات الحفلات، واحرص على تغطية فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

2- نظّف يديك بشكل متكرر، واحرص على تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

3- الابتعاد عن المصافحات أو العناق أو القبلات، فالقبلات قد تنقل سلالة دلتا وكل سلالات فيروس كورونا بشكل أسرع.

4- التفاؤل وعدم التوتر، إذ تعمل الدولة على توفير سبل الحماية للوقاية من فيروس كورونا، وأحيانًا ما يُسبب غياب الثقة بالنفس التوتر الذي يقلل المناعة.

5- ضرورة الحرص على التغذية الجيدة لأنّها تعزز المناعة، وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يُقلل التركيز ويزيد الحساسية.

6- تهوية الغرف والصالات، وفتح النوافذ والأبواب 3 مرات يوميًا، وتجنّب الأماكن المكتظة أو سيئة التهوية؛ إذ أثبتت الدراسات أنّ التهوية تقلل تركيز ووجود كوفيد-19 في الأماكن المغلقة، كما أنّ غياب التهوية أو سوئها يعد عاملًا مشتركًا في أغلب حالات كورونا.

7- الحرص على النوم مبكرًا لمدة 8 ساعات، وعدم السهر، إذ يعمل النوم بشكل جيد على تعزيز المناعة.

8- الحصول على حصة يومية لمدة 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

9- ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لتعزيز المناعة وتوفير المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك؛ فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة قوية بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر.

10- تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطقم الطبية.

11- تطعيم البالغين والمسنين وذوي الأمراض المزمنة بلقاح الكورونا الذي توفره الدولة مجانًا.

12- علاج أي مصاب في الأسرة تحت إشراف طبي متخصص، وعدم الاعتماد على وصفات الإنترنت، أو وصفات المعارف والأصدقاء.

13- يفضل تنظيم أي تجمعات في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، نظرًا لأنّ فيروس كورونا ينتشر بسهولة في الأماكن المغلقة، خاصة في البيئات السيئة التهوية، وقلل من عدد الحضور، والفترة الزمنية للتواجد، مع توفير مسافات آمنة لكل فرد، وأدوات للتطهير والتعقيم، والابتعاد الاجتماعي في الأسانسير والدرج والطريق.

14- نظف وطهر الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام.

15- على مرضى الربو الشعبي خاصة الانتظام في تناول العلاج وجلب البخاخات.

أعراض متحور فيروس كورونا «أوميكرون»

حتى الآن لا توجد أعراض مميزة للإصابة بـ فيروس أوميكرون، إذ يقول عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إنّ الأعراض تتشابه مع الأعراض المعروفة للعدوى بكوفيد -19 مثل:

- التهاب العضلات.

- الإرهاق لمدة يوم أو يومين.

- الشعور بعدم الراحة.

- سعال خفيف في بعض الأحيان.

- لا يوجد فقدان حاسة التذوق أو الشم.