وزير الصحة البريطاني يحذر من الوضع الوبائي بسبب «أوميكرون»: الإصابات في زيادة

تتجه بريطانيا لفرض مزيدًا من القيود، بسبب ارتفاع إصابات متحور فيروس كورونا «أوميكرون»، إذ رفض وزير الصحة البريطاني استبعاد فرض قيود أشد صرامة لكبح تفشي فيروس كورونا قبل عيد الميلاد، وسط الارتفاع السريع للعدوى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن متحور «أوميكرون».

وأعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 12 ألفا و133 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور في البلاد إلى 37 ألفا و101 حالة، حسبما ذكرت «سكاي نيوز» البريطانية.

وأوضح وزير الصحة البريطاني، خلال تصريحات لـ«بي بي سي»، ساجد جافيد، اليوم الأحد، أن الحكومة أشارت إلى أن الوضع الوبائي سريع التطور، وحث المواطنين على توخي الحذر، مشيرًا إلى أن الكثير لا يزال مجهولا بشأن المتحور الجديد، في الوقت الذي تستعد فيه المستشفيات لزيادة عدد الإصابات.

فرض قيود جديدة

وبسؤاله عن إمكانية فرض قيود جديدة، أجاب جافيد: «لا توجد ضمانات في هذا الجائحة، لا أعتقد ذلك، في هذه المرحلة علينا فقط إخضاع كل الأمور للمراجعة».

يذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعاد هذا الأسبوع فرض القواعد التي تتطلب وضع الكمامات في المتاجر، إضافة إلى إظهار دليل على التطعيم أو نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية قبل دخول النوادي الليلية، وغيرها من الأماكن المزدحمة.

قلق السلطات من ارتفاع أعداد الإصابات

وأوصى مستشارين علميين حكوميين في بريطانيا، بمزيد من القيود على المدى البعيد تجنبا لانهيار المنظومة الصحية، وفق محضر اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ.

وأكد عمدة لندن صادق خان قلق السلطات من ارتفاع أعداد الإصابات وقدرته على إرباك نظام الرعاية الصحية من خلال إعلان الأزمة يوم السبت، وهي خطوة تسمح للمجالس المحلية في العاصمة البريطانية بالتنسيق بشكل أوثق مع خدمات الطوارئ.