إجراءات عاجلة بـ«مترو الأنفاق» لحماية الركاب من متحور أوميكرون «صور»

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تنفيذ خطط وإجراءات عاجلة بجميع محطات المترو بالخطين الأول والثاني، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين من خطر الإصابة بمتحور أوميكرون، بعد ظهور حالات في مصر.

إجراءات عاجلة صارمة بمحطات مترو الأنفاق بسبب أوميكرون

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشركة تنفذ إجراءات عاجلة بمحطات مترو الأنفاق، منذ ظهور حالات من أوميكرون في مصر، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا، وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، ودورات المياه بالمحطات، لحماية الركاب والعاملين من خطر الإصابة بمتحور أوميكرون، منوها بأن الشركة خفضت زمن التقاطر، لمنع الزحام على الأرصفة بسبب كورونا.

تعقيم دوري لقطارات مترو الأنفاق لمواجهة أوميكرون

وأكد متحدث مترو الأنفاق، أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين المسؤولين عن نظافة المحطات، بضرورة عمل تعقيم دوري للقطارات ومحطات المترو، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، موضحا أن حركة مسير القطارات منتظمة بالخطين الأول والثاني منذ صباح اليوم، وأن غرفة العمليات المركزية بالشركة، لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب، منذ ظهور الجائحة في 2019.

مترو الأنفاق لـ«الركاب»: التزموا بارتداء الكمامات بسبب أوميكرون

وشدد «عبدالهادي»، على جميع الركاب، بالالتزام بتعليمات الشركة بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، بسبب متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مؤكدا أن الشركة من الممكن أن تشن خلال الأيام القليلة المقبلة، جولات مفاجئة بالمحطات وعربات القطارات، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، منوها بأن المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على ضرورة عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل.