زوج في دعوى نشوز: بتخوني مع ابن عمها وبتهدده بالقتل لو مرجعلهاش

لجأ شاب ثلاثيني لمحكمة الأسرة، بعد أن اكتشف خيانة زوجته له مع ابن عمها، حيث عثر في هاتفها على رسائل تهدد فيها ابن عمها حتى يعود لها بعد أن تزوجت، وإلا ستقتله، وعندما واجهها ردت بكل جرأة وقالت إنها تزوجت منه حتى تضايق حبيبها، فاستشاط غضباً عليها وضربها وطردها من المنزل، «بتهدد ابن عمها إما يرجع لها يا تقتله»، وتحدث مع والدها بشأن الطلاق لكن والدها هدده ورفض الفكرة، فتوجهه لمحكمة الأسرة وأقام ضدها دعوى نشوز.

تزوج منها دون موافقته

وقال الزوج لقاضي محكمة الأسرة، إنه تزوج عن طريق ترشيح أحد أقاربه، وأن أهله فرضوا عليه الزواج منها دون موافقته، ووافق أهلها عليه لكونه ميسورا ولديه وظيفة وشقة مناسبة، وبعد شهر من الخطوبة تم الزواج، حسب رغبة عائلتهما، واستغرب حينها أنها وافقت على الزواج بهذه السرعة، وأشار إلى أنه منذ فترة الخطوبة وهو يشك في تصرفاتها لكنه لم يتأكد من شئ، لكن زاد شكه عندما انتقلا للعيش معاً تحت سقف واحد.

الزوج يشك بزوجته

وأضاف الزوج أنه لاحظ أسلوب زوجته الغريب منذ بداية الزواج، وأنها امرأة غامضة، وتهتم بالمظاهر، وتتظاهر أنها فتاة مثالية أمام أهلها، وأنه تفاجأ بطلبها بأنها تريد هاتفا آخر، فرفض لشكه في سلوكها، وبعد فترة بدأ يتأكد أنها تراسل أحدهم، وعندما فتش هاتفها لم يجد شيئا لأنها قامت بمسح جميع الرسائل، فبدأ في مراقبتها واكتشف الكارثة.

اكتشف خيانتها له مع ابن عمها

وتابع الزوج: «بعد شهر من الجواز اكتشفت أنها بتتهرب من الإنجاب مني، وعرفت أنها بتكلم ابن عمها اللي كانت مرتبطة بيه قبل ما نتخطب، ولما فتحت الموبيل من غير ما تعرف، لقيتها بعتاله رسايل تهديد عشان يرجعلها لو مرجعلهاش هتقتله، ولما واجهتها ردت عليا بكل بجاحة وقالت لي إنها أتجوزتني عشان تغيظه، فضربتها وطردتها، وراحت بيت أهلها اشتكتني».

وأنهى الزوج دعواه بأنه ذهب لوالدها وطلب منه التنازل عن حقوقها بسبب فعلتها، لكن والدها عنفه وهدده بعدم طلاقها، فلجأ الزوج لمحكمة الأسرة بأمبابة وأقام دعوى نشوز حملت رقم 3014 لسنة 2019، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.