زوجة في دعوى طلاق: «اكتشفت بعد 15 سنة أنه متجوز عليا 3 مرات»

لم تتخيل الزوجة اتجاهها لمحكمة الأسرة بعد مرور 15 عاماً على زواجها لتقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها الذي تزوجته بعد قصة حب طويلة، لتكتشف أنه تزوج من 3 نساء خلال فترة زواجهما، وعندما واجهته برر لها أنه من حقة الزواج 4 مرات وهذا شرع الله، فتشاجرت معه، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وطلبت من خبراء التسوية عدم محاولة الصلح بينهما لاستحاله العشرة بينهما بعد الآن.

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، إنها قابلت زوجها عندما كانت صغيرة للغاية، وكان أول حب لها، وتقدم لخطبتها وكانت سعيدة بذلك، وعاشت خلال خطبتها أجمل أيام حياتها، وتزوجت في السادسة عشر من عمرها، وانتقلت للعيش معه وحملت وأنجبت 5 أطفال في سن مبكرة، وكانت تساعده على تخطي مصاعب الحياة، وتراعي المنزل خلال سفره، مشيرة إلى أنها ربت أطفالها بمفردها على مدار 15 عاماً، وكانت حياتها سعيدة معه، وتجاوزا كل شيء سوياً.

تغير حال الزوج فجأة

وأضافت الزوجة للقاضي، أن زوجها كان يعاملها بكل حب وطيبة وكانت تشعر بجواره بالأمان، وعلى الرغم من سفره طوال الوقت إلا أنه كان حريصا على قضاء معظم الوقت مع أطفاله والتقرب لهم، حتى لا يشعروا بغيابه، لكن مؤخراً تغير حاله، وامتنع عن العودة للمنزل في معظم إجازاته، وأصبح لا يقضي وقتاً مع أولادة مثلما كان يفعل، فشعرت بتغير مفاجئ، وعندما تحدثت معه تحجج بالعمل وأن الأولاد أصبح لديهم متطلبات أكثر، وهذا يتطلب جهد أكبر.

الزوجة تكتشف زواجه من 3 غيرها

وتابعت الزوجة: «كان واعدنا أننا هنسافر معاه في الإجازة وتراجع عن قراره وقت السفر، وأقنعت الولاد أنه مشغول، وأننا هنسافر إحنا على مكان تاني واتفاجئت تاني يوم بأن في جيبه أكتر من تذكره للسفر، في البداية فرحت وافتكرت أنه عامل لنا مفاجأة لكن سافر لوحدة ورفض أني أوصله، فحاولت أعرف التذاكر الباقية لمين، ولما روحت وراه المطار لقيت معاه ست تانية وأطفال، وبعد ما دورت وراه اكتشفت أنه متجوز 3 غيري ولما واجهته قالي ده شرع ربنا ومينفعش أعترض على حاجة ربنا حللها».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها تركت المنزل له، ولم تعاتبه على أي شيء، ولجأت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وطلبت مع خبراء التسوية عدم الصلح بينهما، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.