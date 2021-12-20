تفاصيل اختبارات الأداء في مسابقة «منشد الشارقة»: تبدأ في مصر الخميس

لديك موهبة الأنشاد وترغب في الظهور للجمهور والمشاركة في مسابقة تبلغ جائزتها الأولى 150 ألف درهم إماراتي وسيارة، فالفرصة متاحة من خلال برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والذي يجري اختبارات الأداء في جمهورية مصر العربية، يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري، بهدف انتقاء المواهب المتميزة في الإنشاد من الراغبين بالمشاركة في الدورة 13 من البرنامج.

وتُجرى الاختبارات في مركز التعليم العالي بالجزيرة في القاهرة، بين الساعة الثامنة صباحاً والثامنة مساء، حيث ستقوم لجنة تحكيم البرنامج باختيار المؤهلين لخوض المنافسات النهاية للحصول على لقب «منشد الشارقة».

وقال سالم علي الغيثي، مدير القناة: «أصبح (منشد الشارقة) منصة للكشف عن نجوم الإنشاد من أصحاب الأصوات الاستثنائية الذين ينشدون الكلمة الجميلة ويعززون مكانة الفن الهادف في المجتمع، بفضل تبني هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون للبرنامج، وتسهيل الترتيبات التي تكفل المشاركة الواسعة للمنشدين الموهوبين».

وأضاف: «نهدف إلى اكتشاف ودعم أجمل الأصوات للارتقاء بذائقة الجمهور وفتح الأبواب أمام المبدعين للانضمام إلى قائمة نجوم الإنشاد الذين قدموا أنفسهم بثقة وحققوا حضورًا متميزًا من منصة (منشد الشارقة) الذي اكتسب جماهيرية عالمية على مدى دوراته السابقة، وحقق طوال 15 نجاحاً كبيراً نلمسه من خلال ترقب الجمهور لكل دورة من دوراته».

وتتكون لجنة التحكيم من المنشد محمود هلال، والمنشد محمد عبدالرؤوف السوهاجي من جمهورية مصر العربية.

اختبارات عبر الإنترنت

وانطلقت اختبارات الأداء عبر الإنترنت للراغبين بالمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم في 18 ديسمبر الجاري، وتستمر لغاية الثاني من يناير المقبل، وذلك من خلال إرسال فيديو صغير عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج

يشار إلى أن أولى دورات برنامج «منشد الشارقة» السنوي، انطلقت في العام 2006، حيث استطاع على مدى 15 عاماً اكتشاف وتقديم الموهوبين في فن الإنشاد من مختلف الدول العربية، ويستقبل في هذه الدورة المتقدمين للمشاركة في الاختبارات بين 18 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير المقبل في كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر والأردن والجزائر، وذلك إلى جانب الراغبين بالمشاركة عبر الإنترنت.