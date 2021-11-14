أحمد العامري: معرض الشارقة للكتاب يبدأ مرحلة جديدة من الحراك الثقافي

هنأ أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنجاح الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، موضحا أن رهانه على الكتاب والثقافة، أثمر منجزات ومكتسبات كبيرة للثقافة الإماراتية والعربية، وأثبت أن أمة اقرأ تقرأ، وتبدع، وتنشر، وتبتكر.

وقال في كلمته خلال اختتام فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة للكتاب، إننا اليوم بفضل رؤية مشروع الشارقة الحضاري، وجهود الشيخ سلطان القاسمي وتوجيهاته طوال أربعة عقود، تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب، المعارض العالمية، وأصبح المعرض الأكبر عالميا على مستوى بيع وشراء حقوق النشر هذا العام.

وأضاف العامري: اليوم لا يختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب، فعاليات دورته الـ40، وإنما يبدأ مرحلة جديدة ونوعيّة من الحراك الثقافي الإماراتي والعربي والعالمي، يعلو فيها صوت المثقف والكاتب والأديب، وتحضر فيها الثقافة العربية في المكانة التي تستحقها عالميا، وتنظر إلى مساهمةٍ أكبر من عقول أبنائها، ومبدعيها، تثري التجربة الإنسانية، وتفتح مسارات جديدة لتحقق المجتمعات نهضتها، وتصل إلى تطلعاتها التنموية الشاملة والمنشودة.

واعتبر العامري، أن حجم الزوار، والناشرين، والكتاب، الذين حضروا في الدورة الأربعين من معرض الشارقة، يحمل رسائل كبيرة، لنا جميعا، مؤسسات وأفرادا، تؤكد أن الأجيال الجديدة على قدر الطموحات التي نصبوا إليها، وأن ما ننتظره من الكتاب، يتجسد على أرض الواقع منجزاتٍ كبيرةً، ووعياً واسعاً، وتحضراً واعياً، كما تثبت أن الشارقة في قيادتها لمشروع الثقافة العربية، قدمت نموذجاً ليس في المنطقة وإنما للعالم أجمع، يؤكد أن أثر الثقافة راسخ، وأن ما تبنيه الكتب لا تهدمه المتغيرات، وما تحمله العقول نراه في بنيان الإنسان والعمران.

خولة المجيني: المعرض يتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات والطموحات

وأكدت خولة المجيني، منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن المعرض حقق بنجاح دورته الأربعين واحدة من أهدافه المركزية في تصدر معارض الكتب العالمية، موضحة أن المعرض يعزز عاما بعد آخر، مركزيته في قيادة سوق النشر في المنطقة والعالم، ويفتح مجالات وفرص جديدة أمام الناشرين في المنطقة ونظرائهم في العالم أجمع.

وقالت: «يجسّد نجاح المعرض هذا العام مستوى وعي والتزام زوار المعرض والناشرين والمشاركين، وبحجم إقبالهم على مجمل الفعاليات التي نظمها المعرض في دورته الأربعين»، لافتةً إلى أن المعرض يجدد مع ختام فعاليته الالتزام برؤيته، وخططه، ويتحضر في الأعوام المقبلة لتحقيق مزيد من النجاحات والطموحات.

لأول مرة «قمة المكتبات الوطنية»

وشهد المعرض للمرة الأولى منذ انطلاقه في العام 1982، تنظيم «قمة المكتبات الوطنية»، بمشاركة 50 خبيرا من 20 مكتبة وطنية من أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث أقيمت على مدار يومين، تحت شعار «الحضور، التفاعل، التأثير، والتعاون»، بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية.

546 ناشرا ووكيلا أدبيا و35 متحدثا في «مؤتمر الناشرين»

وشهد المعرض انطلاق فعاليات الدورة الـ11 من «مؤتمر الناشرين» الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب هذا العام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 546 ناشراً ووكيلاً أدبياً و35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

500 أمين مكتبة وخبير دولي من جميع أنحاء العالم في «مؤتمر المكتبات»

وجمع المعرض على هامش فعالياته، أكثر من 500 أمين مكتبة وخبير من جميع أنحاء العالم، في الدورة الثامنة من «مؤتمر المكتبات»، التي نظمتها «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، وناقشت فيه الاتجاهات والتقنيات الجديدة في إدارة المكتبات، وتعزيز علاقات التعاون على مستوى توسيع قواعد البيانات، وتنمية المهارات القيادية، وتطوير خدمات جديدة للمجتمعات المحلية.