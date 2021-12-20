منظمة التعاون الإسلامي تعين طارق بخيت مبعوثا خاصا لها في أفغانستان

عين الأمين العام لـ منظمة «التعاون الإسلامي»، حسين إبراهيم طه، أمس الأحد، مساعده للشؤون الإنسانية طارق بخيت، مبعوثاً خاصاً للمنظمة في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت «التعاون الإسلامي»، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه من المقرر أن يتولى «بخيت»، تنسيق جهود المعونة والمساعدات، وهو مفوض بمواصلة الانخراط الاقتصادي والسياسي مع أفغانستان.

وأشارت المنظمة، إلى أن القرار جاء في ختام أعمال الدورة 17 للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالعاصمة الباكستانية «إسلام أباد»، موضحة أن تعيين «بخيت»، جاء بهدف متابعة ما تم الاتفاق عليه في القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية وخاصة تنسيق الجهود الهادفة إلى تقديم العون الإنساني للشعب الأفغاني.

الأمين العام لـ المنظمة يدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى العمل لـ إعلاء مصلحة الشعب

وكان الأمين العام لـ المنظمة، حسين إبراهيم طه، دعا في وقت سابق، جميع الأطراف الأفغانية إلى العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب وحماية الأرواح ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم، مؤكداً دعم «التعاون الإسلامي» لعملية السلام في أفغانستان.

وجددت منظمة «التعاون الإسلامي»، تأكيدها أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف في أفغانستان، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية منصة أو ملاذا للتنظيمات الإرهابية. وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قال امس الأحد، إن الوضع خطير جدا في أفغانستان.

بدوره، حث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمتة بـ الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دول العالم والمنظمات الدولية المختلفة، على المشاركة الفاعلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمساعدات المستدامة لـ أفغانستان وشعبها، للحيلولة من انهيار المؤسسات الاقتصادية الأفغانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».