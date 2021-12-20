الجنايات تنظر محاكمة المتهمين في قضية «تجارة الآثار» اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ظهر اليوم، محاكمة قاضيين مفصولين و10 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالإتجار في الآثار بالجيزة، وذلك بعد القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر وائل فراج عشماوي، ووليد رشاد.

تحقيقات القضية

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم (13148 لسنة 2021) جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم (11 لسنة 2021) حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمقيدة برقم (709 لسنة 2021) كلي القاهرة الجديدة، أنّ المتهمين وهم «م. م. ذ» 30 عاما، «م. م. ح» 32 عاما، «ي. م. ع» 28 عاما، «م. ص. ال» 31 عاما، قاضٍ مفصول، «م. س. م» 43 عاما، «ع. أ. ج» 47 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «م. ن. ف» 38 عاما، «أ. ن. ف» 41 عاما، «أ. م. ب» 43 عاما، حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري، «ر. أ. ي» 35 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، «ع. ف. ع» 42 عاما، مدير شركة، «أ. ز. ف»، 41 عاما، قاضٍ مفصول.

حيازة قطع أثرية بقصد الاتجار

وجاء في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، والذي أعدته النيابة العامة، أنّهم في غضون عامي 2020/2021، بدائرة محافظة الجيزة، حاز المتهمان الأول والثاني قطعًا أثرية بقصد الاتجار بها، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، ونقل المتهمون من الأول إلى الثالث، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، قطعا أثرية مملوكة للدولة، بأن استخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلًا صفته الوظيفية للتمرير من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها على النحو المبين بالتحقيقات.