أحد جيران واقعة التنقيب عن الآثار في منزل بعين شمس: «محسناش بأي حفر»

داخل إحدى المنازل القديمة بمنطقة عين شمس، تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار قاموا بالحفر أسفل منزل لاستخراج تابوت فرعوني موجود أسفل المنزل بعدما توصلوا إلى مقبرة أثرية أسفل المنزل، وتم إحباط مخططهم قبل تهريبهم الآثار خارج البلاد.

عصابة التنقيب عن الآثار

وأجرت عدسة «الوطن» بثًا مباشرًا من مكان الواقعة بمنطقة عين شمس، وروى أحد الجيران كواليس واقعة التنقيب عن الآثار داخل بدروم منزل بمنطقة عين شمس، مشيرًا إلى أن بدروم المنزل كان مغلقًا منذ نحو 3 سنوات، وأن المتهمين استأجروه من أجل الحفر للوصول إلى المقبرة الأثرية خارج المنزل.

أحد الجيران يكشف الكواليس

وكشف أحد الجيران لـ«الوطن»، عن كواليس اكتشاف الواقعة قائلًا «في البداية محسناش بأي حاجة ولا أي أعمال حفر في المكان، ولا حتى دخول وخروج ناس غريبة، وفي البداية المنزل كان موجود فيه البواب وأسرته وكانوا قاعدين في البدروم، وبعد كده تفاجأنا أن البواب مشي، وقالوا هنعمل مفتاح للمنزل».

حفر داخل بدروم

وأضاف «وبعد ذلك أحد الأشخاص اشتري المنزل والبدروم أتعمل مخزن بعدما كان بقاله 3 سنيين مقفول، وكان بالنسبة لينا صدمة كبيرة عندما عرفنا أن البيت فيه آثار، وان المتهمين حفروا البدروم مساحته 240 مترًا عشان يحفروا عن الآثار داخله عشان يوصلوا للتابوت الموجود خارج المنزل، وتفاجأنا بوجود رجال الشرطة في المكان وضبط المتهمين».

ضبط عصابة التنقيب عن الآثار

كانت البداية عندما تمكن مباحث القاهرة من ضبط عصابة التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس، بعدما توصلت معلومات سرية تفيد قيامهم بالتنقيب عن الآثار في بدروم منزل بمنطقة عين شمس وأنها تعرف مكان مقبرة أثرية وتستعد لتهريبها خارج البلاد، وتم رصدهم وضبطهم وتبين أنهم 8 أشخاص.

استئجار بدروم

وتبين أن عصابة التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس قامت باستئجار بدروم مساحته 240 مترًا عبارة عن مسطح وعدة حجرات، وأنهم قاموا بعمل باب خشبي منزلق مشيد حديثًا لإخفاء معالم فتحة الحفر، وعقب رفع فتحة الحفر تبين وجود غطاء أسمنتي تم إعداده لغلق الفتحة، وبتحريكه تم العثور على الحفرة وتبين أنها بعمق 3 أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل إلى المقبرة الأثرية.

تابوت أثري ضخم

توصلت الأجهزة الأمنية إلى العثور على تابوت أثري كبير داخلها تابوت جرانيتي ضخم طوله 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر عن الآثار، وأنهم قاموا بإغلاق المقبرة لحين التصرف في وسيله لتهريبه خارج البلاد، وأنهم قاموا بأعمال الحفر خلسة، وعقب ضبطهم اعترفوا بالواقعة، وقاموا بإخفاء الحفرة بقصد تهريبها خارج البلاد.