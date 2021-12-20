الدولة تُدشن «أسبوع الصعيد»: مشروعات قومية عملاقة ترتقى بحياة الأهالى

تُدشن الدولة المصرية رسمياً «أسبوع الصعيد»، خلال ساعات، تتويجاً لعشرات المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة فى الوجه القبلى، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على الارتقاء بجودة حياة أهالينا بمحافظات الصعيد. ومن المُقرر أن يوجد عدد من كبار رجال الدولة خلال الساعات القليلة المقبلة فى محافظات الصعيد المختلفة، استعداداً لافتتاحات تنموية وخدمية كبرى، تعمل على الارتقاء بمستوى معيشة أهالينا فى الصعيد.

وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن»، إنه من المُقرر أن يتم افتتاح عدد من المشروعات القومية المهمة فى محافظات الصعيد، تفيد كلاً من الاقتصاد القومى للبلاد، وتُحسن من مستوى أهالينا فى محافظات الوجه القبلى، وتعمل على إنهاء معاناتهم، مؤكدة أن الصعيد فى قلب اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الدولة تقضى حالياً على «عصر نسيان الصعيد»، عبر وضعه على رأس قائمة أولوياتها.

وأوضحت أن الافتتاحات الرئاسية من المُقرر أن تضم قطاعات كل من البترول والثروة المعدنية، والصرف الصحى، ومياه الشرب، وتنقية ومعالجة المياه، والقطاع الصحى، ومستشفيات ومراكز طبية، وتضم عدداً من المشروعات لوزارة التعليم العالى، ومشروعات بقطاعى النقل والكهرباء، وقطاع الأعمال العام، وافتتاح عدد من المدن الجديدة، والمشروعات السكنية، والمناطق الصناعية، ومشروعات بمجالات الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، كما من المقرر أن يتم تفقد عدد من المزارع والمشروعات الإنتاجية بتوشكى بواسطة كبار رجال الدولة.

«مدبولى»: الرئيس يتابع يومياً معدلات التنفيذ

ولفتت المصادر إلى أن الجولة التفقدية التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، تأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بمحافظات الصعيد، والاطمئنان إلى جاهزية تلك المشروعات لافتتاحها على الوجه الأمثل لها.

وقال «مدبولى» إن القيادة السياسية تولى أهمية خاصة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع بنفسه، وبشكل دورى، معدلات تنفيذ هذه المشروعات، قائلاً: «يوجد تكليف واضح من الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات التى تخدم أهالينا فى الصعيد فى المجالات المختلفة».

ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، نهاية الشهر الماضى، إلى أسوان، أعطت دفعة قوية لمعدلات إنجاز المشروعات بالمحافظة، مجدداً التأكيد على الأولوية القصوى التى توليها القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات التى تخدم أهالينا فى الصعيد.