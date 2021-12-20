نهلة إمام بعد عضوية اليونيسكو: نستعد لإدراج «السمسمية» بقائمة التراث غير المادي

قالت الدكتورة نهلة إمام عضو لجنة اليونيسكو، إنَّ وزارة الثقافة تعد ملفًا عن آلة «السمسمية» لتسجيلها ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، لافتة إلى أنَّ هناك مشروع آخر لتسجيل النقش على المعادن يتمّ بالتعاون مع الدول العربية، مشيرة إلى نجاح مصر في تسجيل فنون الخط العربي باليونيسكو.

وشرحت خبيرة التراث غير المادي، التي اختيرت ضمن لجنة تقييم ملفات الانضمام لليونيسكو بأغلبية 21 صوتًا من أصل 24 صوتًا، قبل أيام، معنى «التراث غير المادي» موضحة أنَّه التراث الشعبي كالعادات والتقاليد والفنون والحرف التقليدية والأمثال والحكايات، والتحطيب والفخار والنقش على النحاس والسيرة الهلالية والنسيج اليدوي.

ما هو التراث غير المادي؟

وأشارت نهلة إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، إلى أنَّ التراث غير المادي يسجل في اليونيسكو ضمن اتفاقية «صون التراث الثقافي غير المادي»، التي وقعت عليها مصر منذ عام 2005 ضمن 90 دولة، «الدول بتقول إن التراث ده موجود عندي، لكن لا يتم تسجيل التراث كملكية لدولة بعينها».

آلية إدراج التراث بقائمة اليونيسكو

ولفتت إلى أنَّ التسجيل يتم عن طريق ملء استمارة تتضمن معلومات عن العنصر وهوية من يمارسه وخطة الدولة لحمايته، مبينة أنَّه إدراج التراث في اليونيسكو يتطلب تدخل لجنة التقييم، التي تتكون من 12 شخصًا على مستوى العالم، 6 خبراء و6 ممثلين لجمعيات أهلية، وفي النهاية يصوّت 24 عضوًا يمثلون اللجنة الدولية الحكومية على إدراج الملفات، «دوري مثل القاضي الذي يحكم بين الملفات بموضوعية وحيادية ويكتب تقريرًا مفصلًا عن كل عنصر، وهل أوافق على إدراجه أم لا؟».