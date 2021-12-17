«قومي المرأة» يهنئ نهلة إمام لفوزها بعضوية لجنة التقييم باليونسكو

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة نهلة إمام لفوزها بعضوية لجنة التقييم باليونسكو عن المجموعة العربية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها لفوز خبيرة التراث غير المادي الدكتورة نهلة إمام بعد منافستها مع دولتين عربيتين، مشيدة بالنجاحات المتميزة التي حققتها السيدات والفتيات المصريات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفوقهن في كل المجالات بشكل نفخر به جميعا، مؤكدة على الجهود الوطنية في دعم وتمكين ومنح الثقة للمرأة، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

من هي الدكتورة نهلة إمام؟

من الجدير بالذكر أن الدكتورة نهلة إمام تخرجت من كلية الآداب قسم الاجتماع بجامعة القاهرة، والتحقت بمعهد أكاديمية الفنون وحصلت على دبلومة في الأنثروبولوجيا بتقدير جيد جدا، وكانت الثانية على الدفعة، فتم تعيينها معيدة في الكلية، ومكثت في سيناء عام كامل وتطرقت لأغلب العادات والتقاليد السيناوية، حتى عثرت على قبيلة ذات عادات ووضع مختلف عن أغلب القبائل هناك، ومنها قررت إعداد رسالة الماجستير وحصلت عليها بامتياز، ثم رسالة الدكتوراه التي كانت عن حي الجمالية ودراسة أشكال العلاقات الاجتماعية.

هي التي أدخلت مصطلح المعارف الشعبية إلى الجامعة

فالدكتورة نهلة إمام هي التي أدخلت مصطلح المعارف الشعبية إلى الجامعة، فبعد البحث داخل أرشيف الفلكور اختارت إنشاء قسم المعارف الشعبية وللمرة الأولى يدخل هذا المصطلح في الدراسات المقررة في أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى نجاحها في تسجيل التحطيب على قوائم اليونسكو كتراث مصري ثم عملت على ملف الأراجوز، الذي ساهمت أيضًا في تسجيله على قوائم الصون العاجل بالمنظمة، ثم ملف النخلة، ومن بعد تسجيل النخلة جاء النسيج اليدوي، من خلال الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، ووقع على عاتقها عرض العنصر بكل تفاصيله في دقائق محددة على أعضاء اللجنة الدولية بالمنظمة أون لاين، ونجحت في ذلك وتم تسجيل النسيج اليدوي كتراث مصري.