الجزار يشكل لجنة لتطوير هيئة السياحة: «مصلحة الدولة والعاملين واحد»

اتفق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تشكيل لجنة لتطوير منظومة عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، على أن تعرض اللجنة أعمالها على مجلس الإدارة في مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا، مؤكّداً «نهدف للحفاظ على استمرارية النشاط السياحي، وتنميته بشكل أفضل، بما يحقق مصلحة الدولة، وجميع العاملين بالقطاع».

الجزار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية السياحة بعد نقل تبعيتها لـ الإسكان

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الإسكان، مساء أمس، الاجتماع الثاني خلال 3 أسابيع، لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومحافظي «جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني»، وباقي أعضاء مجلس الهيئة العامة لتنمية السياحة.

الجزار يناقش قواعد التعامل مع مشروعات تنمية السياحة لتعظيم عوائدها

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّه تمّ مناقشة عدد من القواعد والآليات الموضوعة للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية بأنواعها المختلفة، مؤكّداً أنَّ الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم لنشاط التنمية السياحية، من أجل تعظيم العوائد من هذا النشاط، بما يحقق مصلحة جميع العاملين به، وبما يُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.